Dood dj Viviana en haar 4-jarige zoontje Gioele was wellicht familiedrama

Italië is al weken in de ban van de mysterieuze verdwijning en de dood van de populaire Dj Viviana Parisi (43) en 4-jarige zoontje Gioele. Maar beetje bij beetje lijken de puzzelstukjes nu toch in elkaar te vallen. Vandaag zou een nieuwe autopsie alvast duidelijkheid moeten geven over de doodsoorzaak bij het kind. Speurders gaan uit van de thesis moord en zelfmoord. De vrouw was depressief als gevolg van het coronavirus, zeggen vrienden.

Onderzoeksrechter, speurders, labo en wetsgeneesheer zijn opnieuw naar de plek gegaan waar de lichamen werden gevonden. In de hoop dat ze er nog zaken zouden vinden die in eerste instantie over het hoofd zijn gezien. Of dat het geval was, is niet duidelijk. Het Italiaanse gerecht heeft een informatiestop ingelast.

In de loop van de namiddag of avond vindt een nieuwe autopsie plaats op het lichaam van Gioele. Ook worden momenteel nog nieuwe dna-sporen onderzocht om honderd procent zekerheid te krijgen dat het zwaar verminkte lichaam dat werd gevonden wel degelijk dat van Viviana is. Nu is men 99 procent zeker.

Speurders gaan er niet meer van uit dat er eventueel derden betrokken waren. Dat het om tweevoudige moord ging. Alles wijst in de richting van een gezinsdrama. Viviana heeft haar zoontje wellicht gedood en is dan zelf uit het leven is gestapt, al wil het Italiaanse gerecht dat nog niet met zoveel woorden zeggen.

Viviana Parisi (43), een dj die bekend stond als ‘Express Viviana’ en in heel Europa optrad, verdween op 3 augustus samen met haar vierjarig zoontje Gioele. Volgens Daniele Mondello, zelf ook een dj, had Viviana die ochtend verteld dat ze naar Milazzo, een stad in de buurt, zou gaan om wat inkopen te doen. Maar Viviana en haar zoontje zijn nooit tot in het winkelcentrum geraakt. Agenten, brandweerlieden en vrijwilligers zochten hen dagenlang naar in de buurt van de snelweg Messina-Palermo, waar haar licht beschadigde auto werd achtergelaten. Er werden honden en drones ingezet, maar zonder resultaat.

Dagenlang tussen hoop en vrees

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica werd Viviana voor het laatst gezien langs de snelweg, bij de ingang van een tunnel. Dat was vlak nadat ze met haar Opel Corsa had gebotst met een bestelwagen met arbeiders in. Viviana zou onmiddellijk zijn uitgestapt na de botsing en verliet de plek van het ongeval met haar zoontje in de armen. Getuigen zagen haar over een vangrail klimmen, maar nadien verdween elk spoor van de twee. In de auto werden persoonlijke bezittingen, documenten en een mobiele telefoon gevonden.

Dagenlang leefde de familie tussen hoop en vrees. Tot op zaterdag 8 augustus het amper herkenbare lichaam van Viviana werd gevonden op een haast ontoegankelijke plek.

Intussen is ook het levenloze lichaam van Gioele gevonden in de bossen van Caronia. Mondello, de vader van Gioele, bevestigde dat het over zijn zoon ging nadat hij zijn blauwe schoenen had herkend. “De schoenen die de politie aan Daniele Mondello liet zien, zijn de schoenen die hij samen met zijn vrouw voor Gioele had gekocht. Er is geen twijfel mogelijk”, verklaarde de advocaat van Mondello.

In de Italiaanse media werd druk gespeculeerd over de doodsoorzaak. Van lustmoord tot aangevallen door wilde dieren. Speurders zijn er intussen zo goed als zeker van dat de vrouw haar zoontje heeft omgebracht en dat ze nadien van een pyloon is gesprongen. De vrouw kampte al een tijdje met psychische problemen. Door het coronavirus kon ze niet meer doen wat ze het liefste deed namelijk optreden, zeggen vrienden. Vandaar dat ze enkele weken geleden al eens zou geprobeerd hebben om een einde te maken aan haar leven.

Hoe de kleine Gioele stierf, zou vandaag of morgen duidelijk moeten worden. Als de resultaten van de autopsie bekend zijn.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.