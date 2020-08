Wedstrijden duren zeven minuten te lang voor Anderlecht: hoe komt het dat paars-wit al zijn doelpunten in het slot slikt?

Paars-wit voorstel bij de IFAB, de internationale voetbalregelmaker, op komst: laat wedstrijden voortaan maar 83 minuten meer duren. In het competitiebegin slikte Anderlecht immers al haar vier tegendoelpunten pas nadat die fatale 83ste minuut gepasseerd was. Wat loopt er voor RSCA toch altijd mis in het wedstrijdslot?