Koopjesjagers schuiven hele ochtend aan bij Brantano-winkel, maar dat blijkt voor niets te zijn geweest

Bierbeek / Leuven / Korbeek-Lo - Tientallen shoppers waren dinsdag vroeg uit de veren in de hoop om een goeie deal te scoren op een paar schoenen aan Brantano in Korbeek-Lo. Verloren moeite, zo bleek: door een probleem met de contracten is de winkel niet geopend.

Het personeel had de winkel niet geopend, omdat ze die ochtend geen contracten hadden gekregen. Volgens Jeroen Van Daele, marketinghoofd van Moyersoen, was het probleem te wijten aan een administratieve achterstand, die intussen is weggewerkt. “Er bleek een backlog bij het interimkantoor die de contracten regelt met het personeel”, meldt hij. “Het gaat immers over honderden contracten die op zeer korte termijn moeten opgemaakt worden. Ter info, het personeel werkt aan exact dezelfde lonen als die ze bij Brantano kregen.”

Foto: if

Diezelfde voormiddag heeft het personeel dan toch de contracten gekregen, maar er werd gekozen om niet open te gaan. “Ze zijn nu achter gesloten deuren de winkel aan het voorbereiden om morgen (woensdag, red.) opnieuw open te gaan”, geeft Van Daele nog mee.