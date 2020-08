Van beloften van NAC Breda naar de A-kern van Anderlecht: wie is de Nederlandse doelman Bart Verbruggen?

De Nederlandse doelman Bart Verbruggen (18) van NAC is officieel een speler van Anderlecht. Hij moet er derde keeper worden, achter Van Crombrugge en Wellenreuther. Opvallend is dat Verbruggen rechtstreeks van de beloftenploeg van een Nederlandse tweedeklasser naar de A-kern van paars-wit promoveert. Wie is die jonge doelman en wat ziet Anderlecht in hem?