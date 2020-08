Jacob Blake verlamd nadat hij door politie in de rug werd geschoten

Jacob Blake verhuisde enkele jaren geleden naar Kenosha, in de staat Wisconsin, omdat het daar veiliger was voor zijn gezin. Tot hij afgelopen weekend door de politie in de rug werd geschoten. De vader van zes kinderen is nu half verlamd.

Jacob Blake (29) kreeg zondag verschillende kogels in de rug. Volgens de politie probeerde hij op de vlucht te slaan, wat door zijn familie wordt ontkend.

Jacob Blake probeerde volgens ooggetuigen een ruzie tussen twee vrouwen op te lossen, toen de politie even na 17 uur zondagnamiddag ter plaatse kwam en blijkbaar hém moest hebben. De politie van Kenosha draagt geen bodycams, maar beelden van het vreselijke voorval gingen al snel het internet rond. Daarop is te zien hoe Blake, ondanks aandringen van twee agenten om zich over te geven, in zijn auto wil stappen. Daarop openen agenten, onder het oog van drie van de kinderen van Blake, het vuur.

De zwaargewonde vader van 29 jaar overleefde het maar zijn toestand blijft ernstig. “Hij heeft echt gaten in zijn”, zegt zijn vader in Amerikaanse media. Hij zegt ook dat zijn zoon half verlamd is. Of dat blijvend is, zal nog moeten blijken.

De betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gezet.

Na de schietpartij braken zware rellen uit op verschillende plaatsen in de VS.

