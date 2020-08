Lachaert is er nog lang niet: deze zes obstakels kunnen een Vivaldi-coalitie nog tegenhouden

Alle neuzen in de Wetstraat staan nu richting Vivaldi. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) werkt momenteel aan een coalitie van liberalen, socialisten, groenen en christen-democraten. Maar of Lachaert de koning vrijdag ook zal kunnen meedelen dat hij onderhandelingen kan opstarten, is nog maar de vraag. Want de Belgische politiek zou de Belgische politiek niet zijn mochten ook voor deze coalitie niet talrijke hordes, wolfsijzers en andere obstakels te nemen zijn.