Veel vragen nadat Sindy (44) naast haar auto wordt teruggevonden: “Je was een geweldige moeder en vriendin”

Balen / Olmen -

De 44-jarige thuisverpleegster Sindy Vrachten kwam maandagavond in onduidelijke omstandigheden om het leven nadat ze met haar auto vast was komen te zitten in een gracht in haar woonplaats Olmen (Balen). Ze laat een dochter en een zoontje na. “Het is een raadsel wat er precies is gebeurd.”