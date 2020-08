Fysieke toestand van Rode Duivels moet worden opgevangen door drie verschillende trainingsschema’s

Roberto Martinez besefte dinsdag bij de bekendmaking van zijn selectie voor de Nations League-duels in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september) dat deze bijeenkomst met de Duivels om meerdere redenen “speciaal” te noemen is.

De internationale voetbalkalender werd door de coronacrisis helemaal overhoop gehaald, waardoor de Duivels met een verschillende fysieke voorbereiding in Tubeke zullen aankomen. Martinez stelde daarop drie verschillende trainingsprogramma’s op.

De laatste bijeenkomst van de Duivels dateert al van november vorig jaar. Martinez was dan ook blij iedereen terug te zien. “Dit lijkt voor mij als een voorbereiding op een groot toernooi”, legde de Spanjaard uit. “Ook dan komen spelers in een verschillende fysieke toestand toe. We zullen diverse programma’s opstellen. Drie grote programma’s werden voorbereid, met mogelijkheid tot individuele sessies.”

