Een minnares klapt uit de biecht: “Ik kon het niet in de kamer van mijn man en mij, dat vond ik erover”

Ik kweelde in de auto als een bakvis mee met Macy Gray. “I try to say goodbye and I choke / try to walk away and I stumble / though I try to hide it, it’s clear / my world crumbles when you are not here.” Ik reed soms rond in de stad, om appartementen te bekijken. Wat als ik alleen zou gaan wonen? Ik zou nooit kunnen kiezen. Ik wou mijn minnaar niet kwijt, maar mijn man en ik, wij waren verbonden voor het leven. Dóór het leven. Onze kinderen, ons huwelijk, onze vrienden, onze moeilijke periodes. De dood van mijn vader, waarbij mijn man zo goed voor me had gezorgd. De zelfdoding van een vriend, waarbij we bij elkaar zoveel troost vonden. De kleine en grote gelukjes. En de kleine en grote ongelukjes. We waren vergroeid. Als je vijftien jaar alles met elkaar deelt, dan is er een diepe, innige band. Ik werd vaak gek van mezelf. De maanden gingen voorbij. De jaren zelfs.