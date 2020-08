Niet Cristiano Ronaldo, maar Romelu Lukaku is voortaan de duurste voetballer in Italië: “Gigantische impact bij Inter”

Een trofee zat er tijdens zijn eerste seizoen bij Inter net niet in voor Romelu Lukaku. Maar met 34 doelpunten in alle competities speelde de Rode Duivel wel een topcampagne. En dat heeft ‘Big Rom’ geen windeieren gelegd want volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt is hij nu de meest waardevolle voetballer in Italië. En daarbij is men Cristiano Ronaldo niet vergeten.

Inter kwam in de Serie A één punt te kort op kampioen Juventus en verloor de finale van de Europa League van Sevilla, door toedoen van een ongelukkige owngoal van Lukaku. Maar de Rode Duivel scoorde vooral in het juiste doel in zijn eerste seizoen in Italië. Hij evenaarde zelfs het aantal goals van de legendarische Braziliaan Ronaldo bij zijn debuut voor de Nerazzurri.

En dus heeft Transfermarkt van Lukaku de duurste speler in de Serie A gemaakt. ‘Big Rom’ is nu opnieuw 85 miljoen euro waard, een stijging van liefst 17 miljoen in vergelijking met april. “De Belgische spits heeft een gigantische impact gehad op Inter”, lezen we bij Transfermarkt. “Liefst 34 doelpunten, een aanvalsleider voor Antonio Conte en een geweldige partner voor Lautaro Martinez die het met momenten lastig had na de herstart.”

Foto: AFP

Nummer één

Lukaku was twee jaar geleden wel eens 100 miljoen euro waard, maar passeerde nu Paulo Dybala aan de kop van de Serie A. “Dybala is de meest getalenteerde voetballer van de Italiaanse competitie, maar was niet altijd constant genoeg in zijn prestaties om een marktwaarde van om en bij de 100 miljoen te valideren.”

De Argentijn van Juventus moet dan ook tevreden zijn met een stijging van 72 miljoen naar 80 miljoen. En Cristiano Ronaldo? Die bleef hangen op een marktwaarde van 60 miljoen. Timothy Castagne is met 18 miljoen nu evenveel waard als Dries Mertens, Radja Nainggolan zit aan een marktwaarde van 15 miljoen.

Met zijn 85 miljoen is Lukaku de nummer 12 op de wereldranglijst, vlak achter Antoine Griezmann (96 miljoen). Bij de Rode Duivels moet hij enkel Kevin De Bruyne (120 miljoen) voor zich dulden.

De top tien:

1. Kylian Mbappé (PSG) – 180 miljoen

2. Raheem Sterling (Man City) – 128 miljoen

3. Neymar (PSG) – 128 miljoen

4. Harry Kane (Tottenham) – 120 miljoen

5. Sadio Mané (Liverpool) – 120 miljoen

6. Mo Salah (Liverpool) – 120 miljoen

7. Kevin De Bruyne (Man City) – 120 miljoen

8. Jadon Sancho (Dortmund) – 117 miljoen

9. Lionel Messi (Barcelona) – 112 miljoen

10. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 110 miljoen

...

23. Eden Hazard (Real Madrid) – 80 miljoen

51. Thibaut Courtois (Real Madrid) – 60 miljoen

114. Youri Tielemans (Leicester) – 44 miljoen

198. Thorgan Hazard (Dortmund) – 32 miljoen

246. Leander Dendoncker (Wolverhampton) – 28 miljoen