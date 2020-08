Axelle (12) start in het eerste middelbaar: “Met jongens was ik vroeger een beetje bezig, nu ben ik even single”

Brugge -

Axelle Vandenbulcke (12) start volgende week in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Een school die “al zeker even lang bestaat als papa”, maar voor haar gloednieuw is. Ze maakt zich niet teveel zorgen over de coronafilter die over de schooldagen zal liggen. “Maar wat als ik te laat kom en naar de balie moet?”