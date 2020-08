De verborgen slachtoffers van de schoolsluitingen: “Bij start schooljaar wordt pas duidelijk hoe problematisch het is”

Schoolsluitingen, afgezette speeltuinen en geen contact met vrienden. De coronamaatregelen hebben op de hele jeugd zwaar gewogen, maar het zijn de meest kwetsbare kinderen die extra geleden hebben. Kinderen in armoede, soms in een thuis waar emotioneel of fysiek geweld heerst. “Pas bij het begin van het schooljaar zal voor een aantal kinderen duidelijk worden hoe problematisch hun situatie is”, zegt onderwijssocioloog Bram Spruyt (VUB).

Sofia* is 8 jaar. Haar mama is gaan poetsen, zoals elke dag. Papa is arbeider. Door de sluiting van haar school moet zij alleen thuis blijven. Het is te zeggen: ze moet ook letten op haar 4-jarige broertje ...