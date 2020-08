Minister Beke plant campagne om fake news over vaccinatie te bestrijden: “Ik ben bekommerd om die verhalen”

Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2021 een coronavaccin beschikbaar is voor het zorgpersoneel en de prioritaire groepen (ouderen en kwetsbare mensen). Naar aanleiding daarvan wil de Vlaamse minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V), een sensibiliseringscampagne organiseren. De voorbereidingen daarvan zijn intussen al gestart. Dat zei hij in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

Het doel van de campagne is om fake news over vaccinatie, dat vooral op sociale media de ronde doet, te bestrijden. “Ik ben bekommerd om die anti-vax-verhalen”, aldus Beke. “Het zal belangrijk zijn om een vertrouwenwekkende boodschap te brengen. Het is in het algemeen belang om de vele verhalen de kop in te drukken.”

Eerder had ook epidemioloog Pierre Van Damme in het parlement gepleit voor een goede communicatiecampagne. “Bij een grootschalige vaccinatie loop je altijd het risico dat mensen die daarna – toevallig – ziek worden, de oorzaak bij het vaccin zoeken”, zei hij. “De overheid moet daar heel behoedzaam mee omgaan.”

Als alles goed gaat, zou het vaccin in november 2021 voor iedereen beschikbaar zijn. De prioritaire groepen die al in het voorjaar in aanmerking komen zijn onder anderen 65-plussers, mensen met een chronische aandoening en bewoners van een instelling.