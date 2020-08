Zware agressie op brandwacht in Antwerpse haven

Antwerpen - In de haven van Antwerpen is een brandwacht maandagnacht zwaargewond geraakt nadat hij werd aangevallen door onbekenden. Dat meldt ATV dinsdag en het bericht wordt bevestigd door het Antwerpse parket. De geweldpleging is mogelijk het werk van drugsuithalers, want op de kaai troffen de speurders een lading van 400 kilogram cocaïne aan.

De feiten speelden zich maandagnacht af op kaai 206, ter hoogte van het Leopolddok. Het slachtoffer was er als brandwacht aan het werk, om de veiligheidszone rond een tanker te bewaken. Hij werd uit zijn wagen getrokken en kreeg een zak over het hoofd, waarna hij over het beton werd gesleurd. Om te ontsnappen sprong de man in het dok. Hij raakte zwaargewond.

Het parket onderzoekt het ernstige agressiegeval, zegt woordvoerder Stephanie Chomé. De feiten zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu, want op de kaai vonden de speurders 400 kg cocaïne.

