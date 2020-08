Doodde Marc E. twee mensen in enkele uren? Families blijven achter met vragen: “We weten niet meer wat te denken”

Zonhoven / Houthalen-Helchteren -

Viel Marc E. (63) een bejaarde man aan in zijn woning - met de dood tot gevolg - en stichtte hij er brand? En was het ongeval waarbij een 60-jarige fietser om het leven kwam geen ongeval? Beide families van de slachtoffers zitten met veel vragen nu bekend raakte dat de Limburger in de gevangenis een andere gevangene heeft doodgeslagen.