De spil in de campagne van Trump: Donald Jr. doet alles voor herverkiezing van vader, want ook hij heeft plannen

Nog drie conventiedagen hebben de Republikeinen om de VS ervan te overtuigen dat er een fout beeld heerst over de president. De economie is wel een succes, hij is een vriend van Afro-Amerikanen, hij is empathisch, hij pakt corona wel goed aan. Dat is de boodschap tijdens de conventie. De strategie komt uit de koker van Donald Trump Jr. Vier jaar geleden stond hij nog in de schaduw. Nu is hij de spil van de campagne. Radicaal, uitgekookt, giftig, populair en een moneymaker. De herverkiezing van zijn vader is cruciaal voor zijn toekomst. Want ook Jr. heeft grootse plannen.