Higuain vertrekt bij Juventus maar Dybala blijft, Conte ook komend seizoen coach van Inter Milaan

Andrea Pirlo, de nieuwe coach van Juventus, heeft zich uitgesproken over de toekomst van Argentijnen Gonzalo Higuain en Paulo Dybala bij de club. Higuain vertrekt, Dybala blijft.

“Hij is een groot kampioen, maar de cyclus is afgelopen”, zei Pirlo dinsdag over Higuain. Hij deed die verklaringen na een gesprek “onder vier ogen” met de 32-jarige Argentijn. “Ik bewonder hem, maar we hebben besloten dat onze wegen zullen scheiden.” Higuain trok in 2016 van Napoli naar Juve, en werd in die periode uitgeleend aan AC Milan en Chelsea.

Pirlo, die aan zijn eerste persconferentie toe was sinds zijn aanstelling, zei ook nog dat “Dybala nooit te koop is geweest”. “Voor mij is hij een belangrijke speler”, klonk het.

Conte ook komend seizoen coach van Inter Milaan

Trainer Antonio Conte blijft ook komend seizoen verbonden aan Inter Milaan. Dat maakte de club van Romelu Lukaku dinsdag bekend na een “constructief gesprek” met de 51-jarige Italiaan.

“De club en Antonio Conte hebben een constructieve bijeenkomst gehad, gericht op de continuïteit en strategie, waarin de twee partijen de basis hebben gelegd om samen te blijven werken aan de toekomst van de club”, meldt Inter.

Conte had na de verloren finale in de Europa League tegen Sevilla (3-2) opengelaten of hij komend seizoen ook de coach bij Inter zou zijn. De trainer leidde Inter afgelopen seizoen naar de tweede plaats in de Serie A.