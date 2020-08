Mamadou Fall (Charleroi) is twee speeldagen geschorst, zelfde straf dreigt voor Teixeira (STVV)

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing en een boete van 2.000 euro opgelegd aan Charleroi-speler Mamadou Fall, die de derde speeldag rechtstreeks uitgesloten werd op het veld van Leuven.

Voorbij het uur trok ref Lambrechts zaterdag op aangeven van de VAR een rode kaart voor Fall, nadat de aanvaller van de Carolo’s onbesuisd zijn studs op de enkel van OHL-verdediger Malinov had geplaatst. Charleroi speelde een halfuur met tien man, maar won uiteindelijk wel met 1-3.

Sporting Charleroi weigerde een initieel voorstel van drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 3.000 euro boete (waarvan 2.000 effectief), waarop het Bondsparket besliste om de gevorderde strafmaat te verhogen naar drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete, zonder uitstel.

Directeur Pierre-Yves Hendrickx van Sporting Charleroi begaf zich dinsdag naar het bondsgebouw om uit te leggen dat Fall de intentie had om de bal te spelen. Hoewel de verdediging de overtreding niet betwist, was er volgens Hendrickx en Fall geen kwaad opzet mee gemoeid en betrof het louter een spelfase. Bovendien zou de fysieke integriteit van Malinov niet in gevaar geweest zijn, aldus de Carolo’s.

“Maar uit de televisiebeelden blijkt dat Malinovs fysieke integriteit wel degelijk in gevaar was”, pareert het Disciplinair Comité in zijn vonnis. “De speler geeft wel blijkt van schuldbesef, want biedt zijn excuses aan, en beschikt bovendien over een blanco strafblad. De fout moet zeker bestraft worden, maar met die elementen houden we rekening.”

Fall is zo geschorst voor de topper tegen Antwerp (30/08) en de verplaatsing naar Zulte Waregem (13/09). Charleroi kan nog wel in beroep gaan.

Ook twee speeldagen schorsing dreigen voor Teixeira (STVV)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ook drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 3.000 euro boete (waarvan 2.000 effectief) gevraagd voor Jorge Teixeira. De verdediger van STVV kreeg maandagavond in de competitiematch tegen KV Oostende meteen rood.

Foto: BELGA

Teixeira maaide op slag van rust de aalvlugge KVO-aanvaller Sakala onderuit met een schaartackle. Scheidsrechter Frederik Geldhof toonde zich op Stayen onverbiddelijk en trok voor die onbesuisde tussenkomst meteen rood.

Volgens het Bondsparket was de fysieke integriteit van Sakala in gevaar gebracht. Daarom eist het Bondsparket een schorsing van twee speeldagen effectief en een direct te betalen geldstraf van 2.000 euro. Daarbovenop vordert bondsprocureur Ebe Verhaegen een voorwaardelijke speeldag schorsing en boete van 1.000 euro met uitstel.

Als STVV die strafmaat aanvaardt, kan coach Kevin Muscat geen beroep doen op Teixeira in de matchen tegen Eupen (29/08) en Antwerp (13/09). Bij weigering van de minnelijke schikking buigt het Disciplinair Comité van de KBVB zich woensdag over de fase.-