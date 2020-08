“Normaal 14 feesten per dag, nu niets”: het water staat foodtruckeigenaars aan de lippen

Normaal staan ze op de festivalweides, op trouwfeestjes of op bedrijvenparkings, vandaag staan ze massaal op tweedehandssites. De Belgian Foodtruck Association vreest dat zo’n 40 procent van de foodtrucks failliet zal gaan nu het hoogseizoen er bijna opzit. Het water staat de ondernemers aan de lippen, en beterschap is niet in zicht. Want wie durft nu een feestje te organiseren? Drie ondernemers getuigen.