Na het klimaatspijbelen, de speech, Nobelprijsnominatie, de lof en haat: Greta Thunberg (17) wordt weer scholier

Twee jaar na haar eerste schoolstaking is Greta Thunberg klaar om opnieuw tijd op de schoolbanken door te brengen. Want een jaar lang zette ze haar schoolcarrière on hold om zich volledig te kunnen focussen op haar strijd tegen de klimaatverandering. Maar heeft het eigenlijk iets uitgehaald?

Met een schooltas op de rug en haar fiets in de hand kondigt Greta Thunberg op Twitter aan dat ze na een goedgevuld sabbatjaar terugkeert naar school. Het is nu tijd om opnieuw echt een kind te zijn, want dat heeft ze de voorbije twee jaar amper kunnen doen. Sinds haar eerste schoolstaking op 20 augustus 2018, waarbij ze gewapend met een kartonnen bord met de boodschap “schoolstaking voor het klimaat” voor het Zweeds parlement ging staan, is Greta Thunberg wereldberoemd. Haar actie, Fridays For Future, sprak miljoenen tieners aan van over de hele wereld om zelf ook actie te eisen van politici. “Het geeft me het gevoel dat ik niet de enige ben in dit gevecht, en het voelt alsof mijn leven de laatste tijd betekenis heeft gekregen”, vertelde Thunberg toen aan BBC.

Ze werd niet veel later genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, ze werd door het magazine Time genoemd als een van de ‘meest invloedrijke mensen ter wereld’ en werd later zelfs als jongste persoon ooit verkozen tot ‘person of the year’. Om zich volledig op haar klimaatacties te kunnen storten, zette ze haar schoolcarrière in augustus van 2019 on hold. Enkele weken nadien bewees ze dat ze er helemaal voor ging met een - intussen wereldberoemde - speech waarin ze uithaalde naar wereldleiders. “Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen gestolen en me mijn kinderjaren ontnomen met jullie lege woorden”, zei ze toen met een krop in de keel. Maar die populariteit ging gepaard met kritiek vanuit alle hoeken. Ook Donald Trump viel haar aan op Twitter en zei dat ze “aan haar woedebeheersing moest werken”. Greta’s vader liet in een interview weten dat hij bezorgd was maar dat Greta er goed mee om kan: "Ze is veranderd en gelukkig dankzij haar activisme. Ik weet niet hoe ze het doet maar ze glimlacht altijd.”

Before I started school striking I had no energy, no friends and I didn’t speak to anyone. I just sat alone at home, with an eating disorder.

All of that is gone now, since I have found a meaning, in a world that sometimes seems shallow and meaningless to so many people. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 31, 2019

De voorbije maanden werd dat activisme minder besproken door het coronavirus. En ook de sociale onrust na de dood van George Floyd zorgde ervoor dat het onderwerp onder de radar bleef. Toch sprak Greta in juni over een kantelpunt: "We kunnen niet wegkijken van wat onze samenleving zo lang heeft genegeerd, of het nu gaat om gelijkheid, rechtvaardigheid of duurzame ontwikkeling”.

The Greta Effect

De voorbije twee jaar prezen verschillende politici, waaronder ook Barack Obama, haar werk dat ook bekend staat als “The Greta Effect”. En misschien nog het belangrijkste: Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, beloofde na een toespraak van Thunberg om miljarden te besteden aan het aanpakken van klimaatverandering. En hoewel regeringen veranderingen in hun beleid niet rechtstreeks toeschrijven aan Greta’s activisme, is het volgens klimatoloog en professor aan de UCLouvain Jean-Pascal van Ypersele dankzij haar dat politici eindelijk hun aandacht vestigen op het klimaat: “Dankzij haar invloed werd het Europese relanceplan groener en staat klimaat eindelijk op de politieke agenda. Onlangs mocht ze zelfs nog met Angela Merkel spreken, dat is niet niks. Ze heeft de voorbije twee jaar grootse dingen verwezenlijkt en ik denk niet dat dit het einde is”.

Afgelopen week schreef ze nog een artikel voor The Guardian samen met activisten Luisa Neubauer, Anuna de Wever en Adélaïde Charlier waarin ze aanhalen dat er twee cruciale jaren verloren zijn gegaan. "De tijd glipt snel door onze vingers. We kunnen nog steeds de ergste gevolgen vermijden. Maar om dat te doen moeten we de klimaatnoodsituatie het hoofd bieden en onze manieren veranderen. Dat is de ongemakkelijke waarheid waaraan we niet kunnen ontsnappen.” Het ziet er dus naar uit dat ze haar strijd niet achter zich laat nu ze opnieuw naar school gaat. En zoals ze in het verleden beloofd heeft aan politieke leiders: "Als jullie ervoor kiezen om ons in de steek te laten, zullen we het jullie nooit vergeven. We zullen jullie in de gaten houden".