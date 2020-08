Minister Dalle trekt aan de alarmbel na uit de hand gelopen YouTube-vete en pleit voor gedragscode

Ruzie, verwijten en zelfs doodsbedreigingen. De drie bekendste Vlamingen op YouTube vechten voor de ogen van honderdduizenden jonge fans een bitse ruzie uit. “Influencers hebben veel volgers, doorgaans kinderen en jongeren die naar hen opkijken”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Hij roept hen op om na te denken over een gedragscode.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) Foto: Photo News

Dalle spreekt zich niet uit over de ruzie op zich. “Je kan veel positieve dingen zeggen over sociale media, maar dit soort ruzies stelt die in een negatief daglicht”, zegt hij. Influencers zouden volgens moeten nadenken over een gedragscode. “Er bestaat al veel regelgeving, onder meer rond haat en geweld. We moeten verder gaan, ook rond andere thema’s, zoals aanzetten tot zelfdoding, eetstoornissen en zelfverminking.”

LEES OOK: Doodsbedreigingen voor de ogen van honderdduizenden kinderen: de vete tussen ‘s lands populairste YouTubers (+)

Dalle wil samen met de influencers bekijken hoe zo’n code kan worden opgesteld. “We willen vanuit de Vlaamse regering niets opleggen. Wel vanuit vertrouwen en respect wil ik meewerken aan het opstellen van zo’n code.”

Vermassen

Jef Vermassen Foto: BELGA

“Mijn cliënten zouden niets liever dan dat het gereglementeerd wordt”, zegt advocaat Jef Vermassen. Hij adviseert zowel de moeder van een 12-jarig meisje dat meespeelt in de filmpjes van Celine en Michiel als het YouTube-duo zelf. Gerechtelijke stappen komen er vooralsnog niet. “Die zouden de ‘oorlog’ aanwakkeren terwijl wij willen dat de storm gaat luwen. Maar als hij blijft doorgaan dan zal er uiteindelijk een klacht komen. Je kan het dan niet zo laten.”

Vermassen pleit voor een betere wetgeving rond cyberpesten, zodat men dit directer en vlugger kan aanpakken. “Beelden moeten direct offline gehaald kunnen worden. Wat kinderen nu allemaal te zien en horen krijgen. Dat hoort echt niet. Vandaag worden aan klachten zelden een gevolg gegeven. Het parlement kan met een nieuwe wet zorgen dat ze wél prioritair beschouwd worden.”