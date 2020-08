Ruzie over hoederecht: vrouw rijdt 5 kilometer ver met haar ex-man op de motorkap

Het had slechter kunnen aflopen, volgens de politie. Maar een 44-jarige moeder was het getreiter door haar ex-man rond het hoederecht over de kinderen zo beu, dat ze hem 5 kilometer ver op de motorkap van haar wagen heeft meegenomen. Na verhoor werd ze vrijgelaten.

De 44-jarige moeder uit Rumilly, een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie, heeft het hoederecht over haar vier kinderen. Maar haar ex-man is daar niet mee akkoord en pest haar waar hij kan. Ook zondag kwam het weer tot een ruzie.

Toen de vrouw wilde vertrekken, dook haar 34-jarige ex-man op de motorkap van haar wagen om haar te doen stoppen.

Maar ze was zijn spelletje beu en in plaats van te stoppen gas ze gas. Met de man vooraan op haar wagen. Hoe hard hij ook riep, ze weigerde te stoppen. Een paar keer dreigde de man van de rijdende wagen te vallen, maar kon hij zich telkens nog net vasthouden aan de ruitenwissers.

Pas 5 kilometer verder lukte het hem om zich in veiligheid te brengen. Toen de vrouw moest afremmen, sprong hij in de kant.

De moeder zette haar weg gewoon verder. In Marigny-Saint-Marcel kon ze gestopt worden door Franse soldaten en de Franse gendarmerie. Die hadden de achtervolging ingezet nadat verschillende getuigen de noodcentrale hadden gebeld.

De moeder werd opgepakt maar kon na verhoor naar huis. Met haar kinderen. Ze zal zich wel voor de rechter moeten verantwoorden.

De man kwam als bij wonder met de schrik vrij.