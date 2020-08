Raul blijft prijzen winnen: Real Madrid verslaat Benfica in finale UEFA Youth League

Real Madrid heeft dinsdag de UEFA Youth League gewonnen. In de finale in het Zwitserse Nyon namen de jonge Madrilenen (U19), getraind door clubicoon Raul, met 3-2 de maat van Benfica. Bij de rust stond Real 2-0 voor.

Pablo opende de score in de 26e minuut en net voor rust werd de Spaanse voorsprong verdubbeld door een owngoal van Henrique Jocú. In de tweede helft scoorde Miguel Guttierez (50e) nog voor Real. Goncalo Ramos (49e en 58e) hield het spannend door twee keer de aansluitingstreffer te scoren. Het leek ook nog 3-3 te gaan worden, maar in de 68e minuut liet Tiago Dantas vanop de penaltystip de gelijkmaker liggen.

Real wint de in 2013 opgerichte competitie voor de eerste keer. Benfica stond al voor de derde keer in de finale, maar greep evenveel keer naast de eindzege. Op de erelijst volgt Real FC Porto op.