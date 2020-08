Red Flame Janice Cayman in de Champions League: “Heel veel spelen doe ik niet, genieten des te meer”

Heel veel spelen doet ze bij Lyon niet. “Maar dat ik mee kan doen op het allerhoogste niveau is een superervaring”, kaatst Janice Cayman (31) de bal terug. De Red Flame kan deze week met de beste vrouwenclub ter wereld de Champions League pakken. En dat is het enige wat telt.

Altijd wat stout van ons, media, om vergelijkingen op te werpen, misschien zelfs door te duwen. Want is het niet zo dat Janice Cayman de omgekeerde Tessa Wullaert is? Terwijl die laatste na een reeks buitenlandse topclubs nu weer op het lagere Belgische niveau bij Anderlecht dé superster is, doet Cayman in anonimiteit mee voor de eindzege in de Champions League. Lyon kan deze week zijn vijfde eindzege op rij pakken, onze landgenote haar eerste. “Het klopt dat ik niet geweldig veel speel, maar hier mee op het veld staan op het allerhoogste niveau is een superervaring. Tessa miste haar omgeving. Nu ze terug in België voetbalt, heb ik het gevoel dat ze weer echt gelukkig kan zijn. En dat is ook goed voor onze nationale ploeg. Maar ikzelf geniet van wat ik nu meemaak.”

LEES OOK.COMMENTAAR: “Vrouwenvoetbal heeft sterren nodig”

Het Belgische Mes

Cayman is een soort gatenvuller bij Lyon. De aanvalster wordt op de clubwebsite als verdediger ingedeeld en wordt overal waar nodig ingezet. “Als rechtsback, linksback, vooraan, op de flank, zelfs op de 6: ze noemen mij hier Het Belgische Mes. Een verwijzing naar het Zwitserse exemplaar omdat ik zo veel verschillende zaken kan. Ik heb hier een contract tot 2021, we zullen dus wel zien of deze situatie houdbaar blijft. Maar momenteel ben ik volledig gefocust op Lyon.”

De final 8-formule – de vrouwen werken de CL af volgens dezelfde formule als de mannen – in Bilbao vindt Cayman een leuk gegeven. “Mijn ploeggenoten omschrijven het als een soort WK-gevoel”, zegt de Red Flame. “We zitten wel lang op onze hotelkamers, maar dat is nu eenmaal zo. Gelukkig zijn er een paar fans mee afgereisd. Als onze bus naar het stadion rijdt, begroeten zij ons altijd met hun vlaggen.”

Lyon neemt het woensdagavond op tegen PSG. Wordt er gewonnen, dan wacht zondag in de finale de winnaar van het duel tussen Wolfsburg en FC Barcelona.