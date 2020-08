Richtlijn “verluchting klaslokalen” onvoldoende

Drie keer per dag gedurende een kwartier de vensters van een klaslokaal openzetten, is niet genoeg om het lokaal voldoende te verluchten. Dat blijkt uit een test van VTM Nieuws. Gelet op het coronavirus krijgen scholen de raad hun klaslokalen veel vaker te verluchten, om op die manier gevaarlijke viruspartikels in het lokaal onschadelijk te maken.

In de draaiboeken van de Vlaamse overheid worden scholen aangeraden “minstens 2 à 3 keer het klaslokaal gedurende minimaal 15 minuten te verluchten”. Maar drie keer een kwartiertje lijkt dus schier onvoldoende. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is niet van plan de richtlijnen nog aan te passen. Weliswaar hoopt hij op het gezond verstand van leraars en schooldirectie om de klaslokalen zo maximaal mogelijk te verluchten, desnoods zelfs de hele dag met een aantal geopende vensters les te geven. Ook bij het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano wordt beklemtoond dat scholen best lesgeven met minstens enkele ramen op kiepstand.