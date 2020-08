Ploegmaat van Kevin De Bruyne moet op trouwdag door het stof na uitspraken van vrouw: “Ze was gewoon emotioneel”

Geen titel en opnieuw geen Champions League voor Manchester City het afgelopen seizoen. En dat tot grote frustratie van Vlada Sedan, de vrouw van Oleksandr Zinchenko (23). De Oekraïense linksbrack moest zelfs alle zeilen bijzetten om enkele stevige uitspraken van de journaliste te counteren.

De Citizens van Kevin De Bruyne kwamen in de Premier League tientallen punten te kort op kampioen Liverpool. Alle hoop was dus gevestigd op het kampioenenbal, maar Man City werd roemloos uitgeschakeld door het verrassende Lyon (1-3).

De vrouw van Zinchenko, die de hele wedstrijd op de bank bleef, kon met haar frustratie geen blijf en haalde op haar Youtube-kanaal zwaar uit naar trainer Pep Guardiola.

“Misschien mag ik het niet zeggen, misschien zou Oleksandr het mij verbieden. Maar om het zacht uit te drukken: dit is volledig de fout van Guardiola”, aldus Sedan, die haar boterham verdient als journaliste en presentatrice. “Op zo’n cruciaal moment tactisch gaan experimenteren… Ik moet hem misschien niet bekritiseren, maar waarom met drie verdedigers spelen? Ik heb hier geen woorden voor, met zo’n opstelling spelen… Kijk naar de spelers die Man City heeft en de bank. Weinig clubs hebben zo’n kwaliteit aan reservespelers.”

Zinchenko (rechts) met Kevin De Bruyne. Foto: Photo News

Verpeste huwelijksdag

Zinchenko, die op trouwen stond, voelde de bui waarschijnlijk al hangen en moest door het stof kruipen. “Ik moet even iets kwijt”, zei de flankspeler op Instagram. “Ik heb niets slecht gezegd over onze tactiek toen, dus leg me geen woorden in de mond. Als je mijn interviews uit het verleden ziet, dan weet je dat ik onze trainer de nummer één in de wereld vind.”

“Daarnaast, mijn vrouw is naast journaliste ook een supporter”, aldus de Oekraïner. “Ze is een grote Man City-fan want ze reisde met ons mee naar elke wedstrijd, thuis en op verplaatsing. Ze was gewoon emotioneel na die wedstrijd en gaf haar mening, zoals alle fans doen want ze wilde gewoon dat we beter speelden. We begrijpen nu dat ze dit niet op sociale media had moeten zetten omdat ze mijn vrouw is, maar ze gaf niet haar journalistieke mening over de trainer. Ik schrijf dit bericht trouwens op de dag van mijn huwelijk. In plaats van te genieten van dit ongelooflijk moment, vond ik het nodig om dit te doen in plaats van alles gewoon te negeren. Hopelijk begrijpen jullie dat.”