“Zo krijgen we misschien twéé Antwerpse clubs aan de top”

Als iemand nu de aandacht van de media verdient, is het Beerschot, de ploeg van ’t Stad. Wellicht is dat maar tijdelijk, Antwerp zal er normaal gezien nog wel over gaan, maar met 9 op 9 is het heel sterk gestart. Of we nú al van de sterkste promovendus ooit mogen spreken, weet ik niet. Drie wedstrijden lijkt me wat weinig. In 1995 waren die andere mauves – niet Anderlecht, maar Harelbeke – zelfs na zeven speeldagen nog leider, met 16 op 21. Ik weet dat nog goed, want ik stond toen mee op het veld. STVV deed nadien nog beter met 17 op 21. Om die cijfers te evenaren, heeft Beerschot nog wat werk, want met Standard en Genk – weliswaar op het Kiel, maar zonder supporters – en dan nog Charleroi heeft het een heel zwaar programma.