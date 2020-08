Van antenne gehaalde VTM-kok opgevist door IKEA

Loïc van Impe, die op VTM de concurrentie moest aangaan met VRT-kok Jeroen Meus maar intussen van het scherm verdween, is opgevist door IKEA. Hij mag er op 1 september zijn plantballetjes voorstellen, een alternatief voor de iconische vleesballetjes.

Samen met kok Loïc van Impe werkte IKEA een Belgisch recept uit om de nieuwe plantballetjes in de kijker te zetten en zo veel mogelijk Belgen te overtuigen om ze op zijn minst eens te proeven.

“Ik was sowieso al fan van de balletjes van IKEA, en dus razend benieuwd naar hun nieuwe plantballetje. Aangenaam verrast door de smaak en textuur van het plantaardig balletje, ben ik meteen beginnen brainstormen over een Belgisch recept. Omdat zowel IKEA en ik voorstander zijn van lokale, verse producten ben ik aan de slag gegaan met appels en peren uit mijn eigen tuin voor de bereiding van een chutney. De appel- en perenchutney heb ik gecombineerd met Belgisch witloof, een smeuïge puree en uiteraard de plantballetjes zelf. Het resultaat: “IKEA plantballetjes à la belge’!”, zegt Loïc.

Het plantaardige balletje van IKEA bestaat uit erwteneiwit, haver, aardappel, appel en ui en heeft dezelfde smaak en textuur als de iconische IKEA gehaktbal.

De plantballetjes zijn vanaf 1 september beschikbaar in de Zweedse shop en als take-away variant in de IKEA bistro. Tijdens de maanden november en december zal het Belgisch recept van Loïc worden aangeboden in de IKEA restaurants.

Daarmee krijgt Loïc van Impe, eerder tv-kok bij VTM, een kans om zich opnieuw in de kijker te plaatsen. VTM haalde hem destijds binnen om de concurrentie aan te gaan met Jeroen Meus op de VRT. Maar het werd geen groot succes. Onder meer omdat hij Meus iets te veel wilde naäpen.