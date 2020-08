AA Gent is reekshoofd in derde voorronde van Champions League en ontloopt Benfica

Goed nieuws voor AA Gent. Het is reekshoofd in de derde voorronde van de Champions League en ontloopt zo Benfica en Dynamo Kiev. De vicekampioen moest daarvoor rekenen op verlies van het hoger genoteerde Besiktas.

Dat ging gisteren met 3-1 de boot in tegen PAOK, na goals van Tzolis (2x) en Pelkas. Besiktas scoorde alleen tegen via Cyle Larin (ex-Zulte Waregem). PAOK is een van de drie potentiële opponenten, naast de winnaars van AZ-Viktoria Plzen en Lokomotiv Zagreb-Rapid Wien.

Maandag wordt er geloot, de wedstrijd vindt plaats op 15 of 16 september. Bereikt AA Gent de vierde en laatste voorronde voor de groepsfase (heen 22/23 september, terug 29/30 september), dan is het alleen reekshoofd indien Benfica of Dynamo Kiev in de derde voorronde sneuvelen.