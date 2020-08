Nu een transfer nakende lijkt: hoeveel verdient Lionel Messi eigenlijk bij FC Barcelona?

Lionel Messi wil weg bij FC Barcelona. We dachten dat we het nooit zouden schrijven, maar de bom lijkt gebarsten in Catalonië. Maar komt het wel tot een transfer? Of beter: wie kan de Argentijnse superster in godsnaam betalen?

Messi wordt door velen aanzien als de beste voetballer ter wereld. Sorry, Cristiano Ronaldo. Dat is te zien in zijn prijzenkast, maar ook op zijn loonbriefje. De aanvaller heeft nog een contract van één seizoen bij de Blaugrana, ook al wil hij daar graag onderuit, en dat levert hem om en bij de 70 miljoen euro per jaar op. Daarvan is 15 procent afkomstig van portretrechten, zo’n 9 miljoen dus.

Daarnaast kan hij per jaar ook nog eens meer dan 14 miljoen aan bonussen opstrijken, waaronder eentje van 12 miljoen als Barcelona de Champions League wint. En dan is er ook nog de ‘loyalty bonus’ van 70 miljoen als hij tot het einde van zijn contract bij de club blijft, plus een tekenbonus van bijna 65 miljoen gespreid over vijf jaar.

Geïnteresseerde clubs als Manchester City en PSG zullen dus stevig uit de hoek moeten komen om aan de eisen van Messi te voldoen, ook al zou hij als vrije speler overkomen.

De Argentijn is daarnaast overigens eigenaar van een stevig en langdurig contract met Adidas. Hij heeft ook een deal met onder anderen Pepsi, Gillette en Turkish Airlines. Allemaal goed voor zo’n 30 miljoen aan sponsorinkomsten. Het maakte van Messi de op vier na best verdienende atleet van 2019 volgens Forbes.