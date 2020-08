Vrouwen van Wolfsburg plaatst zich ten koste van Barcelona voor Champions League-finale

Wolfsburg heeft zich dinsdag voor de finale van de Champions League vrouwenvoetbal geplaatst. De Duitsers klopten FC Barcelona met 1-0. In de andere halve finale treft Lyon woensdag PSG.

Net als de mannen spelen de vrouwen een Final 8 op één locatie, in het Spaanse Baskenland. Zweeds international Fridolina Rolfö maakte in San Sebastian het verschil voor Wolfsburg in de 58e minuut, nadat Barcelona vooral in de eerste helft tal van kansen miste. In 2013 en 2014 was Wolfsburg al de beste, ook in 2016 en 2018 bereikte het de finale.