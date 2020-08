FC Barcelona speelt het hard, Manchester City onderzoekt of het Lionel Messi kan halen

FC Barcelona is Messi. Messi is Barcelona. Niet langer. Na twintig jaar dienst heeft de Argentijn laten weten hebben dat hij deze zomer weg wil. Uit onvrede met voorzitter Bartomeu en diens beleid komt een tijdperk ten einde. Al lijkt die gepaard te gaan met een flinke vechtscheiding.

Een aardschok zindert door het voetbal. Het Argentijnse kanaal TyC Sports dropte de atoombom, op 25 augustus iets na zevenen. Dat Lionel Messi per fax aan FC Barcelona had laten weten dat hij deze zomer weg wil. Barça bevestigde het nieuws even later.

En al meteen kan daar kletterende ruzie van komen. Messi ligt nog een jaar onder contract, maar beschikt over een clausule die hij eenzijdig kan opzeggen. Daarmee kan én wil hij gratis weg. Alleen verliep die clausule volgens Barcelona al op 10 mei. Momenteel kan Messi volgens zijn club alleen weg aan de vastgelegde afkoopsom van 700 miljoen euro. Een waanzinnig bedrag, dat onmogelijk te rijmen lijkt met de Financial Fair Play, maar toch zijn er nu al een pak gegadigden. Manchester City onderzoekt of het mogelijk is. Niet zo gek, aangezien Pep Guardiola zijn eerste Champions League najaagt sinds hij Barça en dus ook Messi verliet.

Samen met PSG lijkt Man City de enige club die financieel bij machte is om Messi voor zo’n waanzinnige som te kopen. Niettemin worden ook Manchester United, Inter, zijn Argentijnse ex-club Newell’s Old Boys en de MLS als potentiële bestemmingen genoemd.

Slechte relatie met voorzitter Bartomeu

Wie hem ook weet te verleiden en wat het uiteindelijk zal kosten: de scheiding met Barcelona is aangevraagd. Als een volslagen verrassing komt die niet. Nadat Messi en zijn maats werden vernederd door Bayern München met 2-8, werd Barcelona ondergedompeld in een existentiële crisis. De trainer vloog, een rist spelers zou volgen.

Vorige week kwam Messi terug uit vakantie om te praten met de nieuwe trainer Ronald Koeman. Dat Messi in die conversatie aangaf dat hij liever zou vertrekken, lag meteen op straat. Dat zat de Argentijn zeer hoog. Vooral omdat het lek bij RAC1 zat, een radiostation dat dik is met voorzitter Bartomeu. Dezelfde voorzitter die ook besliste dat Barcelona niet meer rekent op Luis Suarez, de boezemvriend van Messi die straks samen met spelers als Vidal, Rakitic en Umtiti zeker aan de deur gezet wordt. Het maakte de etterende relatie tussen sterspeler en Bartomeu, door Messi verantwoordelijk geacht voor de neergang van Barça, alleen maar erger.

Met deze aardverschuiving tot gevolg. De Argentijn is alvast niet van plan volgende week aan te sluiten bij de eerste trainingen. Messi straks in een ander shirt dan dat van Barcelona: het blijft onwezenlijk.