Noodtoestand in Wisconsin na gewelddadig protest

In de Amerikaanse staat Wisconsin is na twee nachten gewelddadig protest de noodtoestand uitgeroepen. Het protest is een reactie op het neerschieten van een zwarte man door politieagenten.

Gouverneur Tony Evers gaat ook de aanwezigheid van de nationale garde in de stad Kenosha, waar het incident plaatsvond, versterken.

Jacob Blake (29) raakte zondag zwaargewond door politiekogels. Een agent vuurde zeven keer en hij werd vier keer in de rug geraakt toen hij in zijn auto wilde stappen, waarin zijn jonge kinderen op de achterbank zaten. De politie was ter plaatse gekomen na meldingen van huiselijk geweld, waarin Blake tussenbeide zou gekomen zijn.

Volgens de vader van Blake is hij door de schoten verlamd. Er is een wonder nodig vooraleer hij ooit weer zal kunnen lopen, aldus zijn advocaat.