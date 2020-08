Trump opent Republikeinse conventie: “Alleen bij vervalste verkiezingen kunnen we verliezen”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag bij het begin van de Republikeinse conventie zijn Democratische tegenstrevers ervan beschuldigd te proberen de verkiezing van hem en zijn partij te “ontstelen”.

“Zij (de Democraten) proberen de Republikeinen de verkiezing te ontstelen”, zei het staatshoofd op de Conventie van zijn partij, nadat hij officieel als presidentskandidaat werd genomineerd. Hij en andere sprekers waren ondanks de coronapandemie hoogstpersoonlijk opgedaagd. “De enige manier waarop zij ons de verkiezing kunnen afpakken is een vervalste verkiezing”, aldus Trump. “Wij gaan deze verkiezing winnen.”

Foto: AP

Trump had het over “de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis” van het land. “Ons land kan in een verschrikkelijke, verschrikkelijke richting gaan, of in een super goede richting.”

Hij zette zich in zijn lange toespraak nog eens af tegen het stemmen per brief omdat dit volgens hem tot fraude leidt. Bewijzen daarvoor gaf het staatshoofd opnieuw niet. “Zij (de Democraten) gebruiken Covid om de verkiezingen te stelen”, aldus Trump. “Zij gebruiken Covid om ons volk, ons hele volk te bedriegen omtrent eerlijke verkiezingen.”

De president beklemtoonde dat hij in de eerste 3,5 jaar “meer heeft bereikt dan gelijk welke president uit de geschiedenis” van zijn land.

Grappen met Covid-overlevers

Later op de dag, maandagavond plaatselijke tijd, ging de Conventie echt van start als campagne voor Trumps herverkiezing met tientallen toespraken en filmpjes.

Foto: via REUTERS

Er werd onder meer een ontmoeting getoond in het Witte Huis, waar Trump een groepje Amerikanen bedankte voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis of tegen “het Chinavirus”, en op zijn beurt door hen bedankt werd. Onder hen een vrachtwagenchauffeur – “Jullie staan allemaal aan mijn kant”, aldus Trump –, postmedewerkers – “Ik zorg goed voor jullie. Ik wil de post niet afschaffen, dat is veeleer iets voor de Democraten” – verpleegsters en een van Covid genezen politieagente – “Jouw bloed is heel waardevol nu, met de nieuwe plasmabehandeling.” Toen een andere genezen patiënt het over zijn behandeling had, grapte Trump: “We zullen het maar niet hebben over hydroxychloroquine, het is vreselijk wat ze daarmee deden.”

Foto: via REUTERS

Ook een ontmoeting met een groep mensen die teruggebracht werden uit het buitenland, waar ze gevangengehouden of gegijzeld werden, werd getoond. Ook zij uitten hun dankbaarheid aan Trump.

Wapens

Opvallende toespraken waren er onder meer van Andrew Pollack, de vader van Meadow Pollack, een van de slachtoffers van de schietpartij op een school in Parkland. Hij vertelde dat hij uitgenodigd werd door Trump en zag dat hij een goed man was, die zeer goed kan luisteren. “Ik houd van Trump.” Volgens Pollack beloofde Trump actie om scholen veiliger te maken en maakte hij die belofte ook waar, iets wat de mainstream media onder de mat geveegd zouden hebben. Pollack beschuldigde de Democraten ervan de schietpartij mogelijk gemaakt te hebben door hervormingen op scholen. Hij benadrukte ook het belang van het second amendment, dat Amerikanen het recht geeft om wapens te dragen.

Foto: AFP

In datzelfde thema kwam het koppel aan het woord van wie foto’s de wereld waren rondgegaan toen ze voor hun huis met wapens zwaaiden richting betogers van de Black Lives Matter-beweging. Ze wezen op hun recht om wapens te bezitten en te gebruiken om zichzelf te verdedigen. Toch werd de”dolle meute” niet aangeklaagd, maar wel zij. Volgens hen zijn de wijken bedreigd door radicale, marxistische Democraten. “Je familie zal niet veilig zijn. Maar Trump zal ons beschermen.”

In zowat alle toespraken, ook van Nikki Haley en Donald Trump Junior, werd Trumps beleid en succes afgezet tegen de dreiging van de radicaal linkse Democraten en Joe Biden.

Trump zal pas donderdag vanuit het Witte Huis zijn aanvaardingstoespraak houden, aan het einde van de Republikeinse conventie.

