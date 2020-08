Ook herbesmetting met coronavirus in Nederland

Ook in Nederland is een herbesmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Dat heeft viroloog Marion Koopmans tegen de NOS gezegd in reactie op het nieuws uit Hongkong. Daar bleek een man twee keer besmet geraakt met het coronavirus. Ook in België is een herbesmetting gesignaleerd.

In Nederland gaat het om een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem.

“SARS-CoV-2-infecties hebben allemaal een andere vingerafdruk, een genetische code”, zegt Koopmans. “Mensen kunnen na een infectie nog heel lang iets meedragen en af en toe een beetje RNA uitscheiden.” Dat is het genetische materiaal van dit soort virussen.

Voor een officiële herbesmetting moeten onderzoekers volgens haar kunnen aantonen dat de codes van dat RNA verschillen. Dat blijkt bij de patiënten in Hongkong en Nederland het geval te zijn.

Maandagavond maakte viroloog Marc Van Ranst bekend dat ook in België een herbesmetting met het coronavirus is vastgesteld. Na drie maanden is een patiënte opnieuw ziek geworden.

