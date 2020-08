Tweede dag Republikeinse conventie: gratie voor bankrover, jongen in MAGA-pet versus de media, en oproep aan plunderaars van Melania Trump

Er was een omstreden passage door buitenlandminister Mike Pompeo, maar de tweede dag van de Republikeinse conventie stond vooral bol van de aanvallen op de media, onder meer door de beruchte jongen met de rode pet en door Trumps dochter Tiffany. Zelfs Melania Trump, die als first lady de avond mocht afsluiten, haalde in haar toespraak uit naar die media. Zij het dan met fluwelen handschoenen. Zij wilde “haar tijd niet gebruiken om de andere kant aan te vallen”. In de plaats daarvan zette ze uiteen wat van haar echtgenoot de president maakt die Amerikanen nog vier jaar nodig hebben, probeerde ze een boodschap van verbinding te brengen en riep ze op te stoppen met plunderen.

Voor aanvang van de tweede dag van de Republikeinse conventie verleende de Amerikaanse president Donald Trump gratie aan een voormalige gevangene, die zich nu inzet voor gedetineerden.

De ceremonie waarbij Jon Ponder gratie werd verleend was eerder opgenomen en de video werd dinsdag getoond tijdens de Republikeinse conventie. Het pardon houdt in dat de voormalige veroordeelde zijn burger- en kiesrechten terug krijgt.

Ponder stichtte de organisatie ‘Hope for Prisoners’, die zich inzet voor gedetineerden. Hij werd het woord gegeven tijdens de tweede dag van de Republikeinse Conventie. Die stond in het teken van “The Land of Opportunity” of “Het Land van Kansen”.

Er werd ook een video getoond van een naturalisatieceremonie voor vijf immigranten, waarbij Trump aanwezig was. Hij noemde Amerikaans staatsburgerschap er “de meest waardevolle schat” die je kan krijgen. Volgens hem zijn nu al hun dromen mogelijk. Trumps vicepresident Mike Pence vertelde in een vidoemontage het verhaal van allerlei Amerikanen die Trump geholpen heeft in zijn “Land van Kansen”.

De jongen met de pet

Toespraken op de conventie waren er onder meer van conservatief senator Rand Paul, aanklaagster Pam Bondi die Joe Biden van corruptie beschuldigde, christelijke leiders, vrouwen die door Trump tewerkgesteld werden, landbouwers die tegen ecologisch activisme gekant zijn en anti-abortus-activisten.

Foto: AFP

Aansluitend op een speech van een “pro-life”-activiste werd een videoboodschap getoond van de tiener Nicholas Sandman. Hij werd naar eigen zeggen het slachtoffer van laster door de media en de radicaal linkse “cancel culture”, nadat hij gefilmd werd tijdens een confrontatie met betogers terwijl hij een Make America Great Again-pet droeg. Volgens hem is Trump een van de meest “pro-life” presidenten ooit, die strijdt tegen de oneerlijke media, van wie de president ook het slachtoffer is. Trump vecht volgens hem terug tegen de media die een anti-Christelijke en anti-Trump agenda hebben, en vecht voor het first amendment: vrijheid van meningsuiting.

Kinderen Tiffany en Eric

Foto: Photo News

Ook Trumps dochter Tiffany Trump (26) benadrukte dat haar vader voor vrijheid vecht. Volgens haar worden informatie, gedachten en stemmen gemanipuleerd door de progressieven, de media, technologiebedrijven en universiteiten. Mensen worden mentaal tot slaaf gemaakt. Tiffany Trump vraagt door de façade en het “masker van fatsoen” te kijken van andere politici, en te zien dat Donald Trump als enige zal vechten voor Amerikaanse vrijheden en voor de waarheid. Ook als hij met haat geconfronteerd wordt.

Foto: Photo News

Trumps zoon Eric (36) schetste een gelijkaardig beeld. De radicale Democraten willen volgens hem monumenten van de voorvaderen vernietigen, respectloos zijn tegenover de vlag en het volkslied door te knielen, geld afnemen van de politie, en gedachten censureren. Alleen zijn vader kan het gevecht voor de vrijheden winnen. Volgens Eric Trump weet Joe Biden, die al 46 jaar in de politiek zit, niets over de gewone werkers en zal onder meer belastingen verhogen. Trump daarentegen komt op voor de stille meerderheid, de vergeten gewone Amerikanen.

“We hebben fascisme en communisme verslagen, nu zullen we radicaal links verslaan.” En in een directe boodschap aan zijn vader, zei Eric Trump: “Ik ben trots op jou. Blijf vechten. Jij bent Amerika opnieuw ‘great’ aan het maken, samen met de niet langer vergeten mannen en vrouwen. Laten we nonkel Robert (Donald Trumps boer die onlangs overleed, nvdr.) trots maken en nog eens vier jaar binnenhalen.”

Controversiële Pompeo

Foto: Photo News

Ongewoon was de toespraak van minister van Defensie Mike Pompeo, of althans het feit dát hij een toespraak gaf. Hij had vorige maand zelf nog benadrukt dat zijn medewerkers geen politieke activiteiten mogen uitvoeren, en het is een ongeschreven regel dat ministers van Defensie geen campagne voeren. Pompeo zou daarom vanuit zijn eigen persoon spreken, en in tegenstelling tot andere sprekers verscheen bij hem geen functietitel of omschrijving op het scherm. Al besprak Pompeo in zijn videoboodschap vanuit Jeruzalem wel de verwezenlijkingen van Trump op het vlak van Defensie en internationale veiligheid. Waaronder het verantwoordelijk houden van China voor “het Chinavirus”, het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem, en het terugtrekken uit de “desastreuze” deal met Iran.

De toespraak wordt onderzocht door Joaquin Castro, de Democraat die voorzitter is van de commissie voor toezicht op Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden.

Melania: “Stop met plunderen”

De tweede dag van de Republikeinse conventie afsluiten mocht first lady Melania Trump, met een toespraak live vanuit de rozentuin voor een publiek van enkele tientallen genodigden, onder wie haar man. Ze bedankte de “ongelofelijke mensen die bereid waren een kans te wagen met de zakenman die nog nooit aan politiek had gedaan” en gelooft dat ze dit in november kunnen herhalen.

Foto: Photo News

Melania Trump bood haar medeleven aan de mensen die het slachtoffer werden van de “onzichtbare vijand Covid-19”. Ze beloofde dat haar echtgenoot niet zou stoppen tot er een behandeling en vaccin is voor iedereen. Ze bedankte de werkers op de frontlinie en zei ontroerd te zijn door hoe Amerikanen samengekomen zijn om elkaar te helpen, ook na de natuurrampen.

“Donald en ik zijn ook geïnspireerd door de miljoenen Amerikanen die elke dag voor hun familie willen zorgen. Net zoals jullie vechten voor jullie familie, vechten wij voor jou. Ondanks valse krantenkoppen en aanvallen van de oppositie, zal Donald Trump zijn focus op jullie niet verliezen. Hij houdt van dit land en weet hoe hij dingen gedaan krijgt. Hij is geen traditionele politicus: hij spreekt niet alleen woorden, hij eist actie. De toekomst van dit land is altijd belangrijk voor hem geweest en ik bewonder dat aan hem.”

De first lady verwees ook naar de Black Lives Matter-protesten. “Zoals jullie allemaal heb ik nagedacht over de raciale onrust. Het is een harde realiteit dat we niet trots zijn op delen van onze geschiedenis. Ik moedig jullie aan om te focussen op de toekomst, terwijl we blijven leren van ons verleden. We moeten ons herinneren dat we allemaal één gemeenschap zijn, bestaand uit veel rassen, religies en etniciteiten. Diversiteit is wat ons land sterk maakt en we hebben nog zoveel te leren van elkaar. Ik wil aan alle burgers vragen om de dingen te bekijken vanuit alle perspectieven en op een beschaafde manier samen te komen. Stop het geweld en plunderen in de naam van gerechtigheid en doe nooit aannames op basis van de kleur van iemands huid. In plaats van dingen kapot te maken, laten we nadenken over onze fouten, trots zijn op onze evolutie en kijken naar onze weg vooruit. Onthoud dat we één natie onder God zijn en we moeten elkaar appreciëren.”

Foto: Photo News

Volgens Melania hebben haar echtgenoot en zijn regering gewerkt om problemen rond ras en religie op te lossen. “Hij weet hoe hij echt verandering kan teweegbrengen. Van de dag dat ik hem ontmoette, wilde hij alleen maar dat dit land het beste was. Ik zag hoe hij bezorgd en gefrustreerd raakte. Amerika is in zijn hart.”

“Andere kant niet aanvallen”

Ook Melania had het over de media, die volgens haar alleen het slechtste tonen van mensen en politiek. Ze riep de media op aandacht te besteden aan de drugsproblematiek in het land, in plaats van aan roddels. “We hebben middelen om ertegen te vechten. We moeten er open over praten en de media hebben en platform daarvoor. Als het stigma verdwenen is, zullen mensen niet langer beschaamd zijn om om hulp te vragen. Alstublieft, vraag om hulp, je bent het waard.”

In de komende vier jaar wil Melania graag, onder meer, haar “Be Best”-programma voortzetten, waarin ze kwetsbare kinderen helpt. “Aan alle ouders: jullie zijn strijders en in mijn echtgenoot heb je een president die niet zal stoppen met vechten voor jullie. En ondanks ongeziene aanvallen van de media en de oppositie zal hij niet opgeven. Als je hem zegt dat hij iets niet kan doen, werkt hij alleen harder.”

“Hij steunt mij in alles wat ik doe, heeft een ongezien aantal vrouwen in zijn regering en verwelkomt verschillende standpunten.”

“We zijn zo dankbaar dat je hem vertrouwd hebt om je president te zijn en we zouden vereerd zijn om het land nog vier jaar te dienen. Ik wil deze tijd niet gebruiken om de andere kant aan te vallen. We hebben vorige week (tijdens de Democratische conventie, nvdr.) gezien dat dit alleen tot meer verdeeldheid leidt. Ik ben hier omdat we Donald nog vier jaar nodig hebben.”

Foto: EPA-EFE

“We weten dat hij geen geheim maakt van wat hij denkt, hij is totaal eerlijk. Of je het nu leuk vindt of niet, je weet wat hij denkt. Hij is een authentiek persoon. Donald wil je familie veilig houden en helpen slagen, hij wil het land zien bloeien en wil geen tijd verspillen met politieke spelletjes.”

“Voor hem stemmen is geen partijpolitiek maar gezond verstand, voor doelen en hoop waarin we allemaal geloven. We hebben zijn leiderschap nu meer nodig dan ooit om ons terug te brengen naar de beste economie en het sterkste land ooit.”

