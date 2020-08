Vertrek van Lionel Messi is hét gespreksonderwerp in de sportwereld: “De bom is ontploft”

Hij wil weg, Lionel Messi. Na twintig jaar komt er een einde aan het tijdperk van de beste voetballer op de planeet bij FC Barcelona. Niet verwonderlijk dat zijn exit niet rimpelloos ontvangen wordt in de voetbalwereld.

L’Équipe ziet Messi al “Adios” zeggen. De Fransen lijsten ook de voornaamste kandidaten op om de Argentijn over te nemen: één van de twee grote clubs uit Manchester (United of City), Inter en PSG.

In Spanje druppelde het nieuws over het vertrek van Messi gisterenavond binnen. “De bom is ontploft”, schrijft Marca. “Ik wil vertrekken bij Barcelona.”

Marca weet dat Messi een fax stuurde naar de club met de vraag om de opstapclausule in zijn contract vrij te geven, waarop voorzitter Bartomeu een spoedmeeting in het werk stelde.

“Afscheid per fax”, noteert AS. Barcelona wil dat hij blijft, anders zal hij meer dan 222 miljoen moeten kosten.

Ook Mundo Deportivo spreekt van de bom rond Messi. De krant beweert dat de aanvoerder van Barcelona enkele dagen geleden al met Pep Guardiola zou gebeld hebben om te vragen of ze de optie in zijn contract niet willen lichten.

Sport windt er geen doekjes om: “Totale oorlog!”

De Italianen zouden Messi maar al te graag naar de Serie A zien komen. “Messi lonkt naar Inter”, kopt Tuttosport.

Corriere dello Sport vindt dat Messi shockeert met het aankondigen van het vertrek. PSG en Manchester City liggen in polepositie, maar volgens de Italianen mag Inter ook niet onderschat worden.

“City en PSG hebben de beste papieren, maar bij Inter dromen ze ook van Messi” titelt La Gazzetta dello Sport.