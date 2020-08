Tientallen doden bij hevige overstromingen in noorden Afghanistan

Minstens 38 mensen, onder wie vrouwen en kinderen, zijn omgekomen in de noordelijke provincie Parwan in Afghanistan. Daar hebben zware overstromingen plaatsgevonden na hevige regenval. Er zijn ook bijna 80 gewonden gevallen door de overstromingen in de provinciehoofdstad Charikar. Dat heeft een woordvoerster van de gouverneur gemeld.