Brussels Airlines verstrengt regels rond mondmaskers: “Om vliegen nog veiliger te maken”

Brussels Airlines verstrengt de regels rond het dragen van een mondmasker aan boord van de vluchten, zo meldt de luchtvaartmaatschappij in een persbericht. Vanaf 1 september is een vrijstelling om medische redenen alleen nog mogelijk als een medisch attest wordt voorgelegd en als de passagiers in kwestie een negatieve Covid-test kunnen voorleggen die niet ouder is dan 48 uur bij het geplande vertrek van de vlucht.