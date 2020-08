“Nood aan meer diversiteit vooraan in de klas”

Diversiteit in de lerarenkamer is nog steeds ver zoek. Het is daarom belangrijk om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken voor personen met een migratieachtergrond of arbeidshandicap, maar ook voor mannelijke leerkrachten. “Het aangekondigde lerarenpact biedt een uitgelezen kans om hieraan iets te doen”, vindt de Commissie Diversiteit van de SERV. “Meer inzetten op een divers lerarenkorps kan zowel een oplossing bieden voor het aanhoudende lerarentekort als voor een meer positieve houding van leerlingen, leraren en directies tegenover diversiteit.”

Er zijn niet veel cijfers beschikbaar over migratieachtergrond en het aantal mensen met een beperking in het onderwijs en in de lerarenopleiding, aldus de Vlaamse sociale partners, verzameld in de SERV. Gegevens van de Kruispuntbank tonen wel aan dat in het Vlaamse onderwijs 4,5 procent personen uit een andere EU-land werken en 3,2 procent met een herkomst buiten de EU. Een representatieve steekproef in de eerste graad van het secundair gaf aan dat 5 procent van de leraren een buitenlandse herkomst heeft. Over het aantal personen met een arbeidshandicap zijn nog minder cijfers beschikbaar: in het schooljaar 2018-2019 had 0,7 procent van de studenten in de lerarenopleiding een arbeidshandicap.

Er staan ook nog steeds meer vrouwen voor de klas. In het basisonderwijs is 1 op de 10 leraren een man, in het secundair onderwijs gaat het om 4 op de 10. In het hoger onderwijs is het beeld evenwichtiger. In de lerarenopleiding zien we een forse oververtegenwoordiging van vrouwen voor de bachelor kleuteronderwijs (96,1 procent) en basisonderwijs (82,5 procent). In de bachelor secundair onderwijs is het aandeel mannelijke en vrouwelijke studenten gelijk.

“Dit gebrek aan systematische monitoring en publiek beschikbare data over diversiteit bemoeilijkt het voeren van een gericht diversiteitsbeleid”, klinkt het. “Vlaanderen moet op dat vlak dringend beter doen en snel werk maken van een consequente en doordachte monitoring en onderzoek. De commissie vraagt een jaarlijkse publieke rapportering over diversiteit in de lerarenopleiding en het lerarenberoep.”