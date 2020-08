Ex-vrouw van Elton John probeerde zichzelf van het leven te beroven tijdens hun huwelijksreis

Renate Blauel, de ex-vrouw van de Britse artiest Elton John, heeft geprobeerd om zichzelf van het leven te beroven toen de twee op huwelijksreis waren in 1984. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten in verband met de schadeclaim van ruim 3,3 miljoen euro die Blauel indiende tegen haar ex.

Volgens Blauel waren de twee nog maar drie dagen op huwelijksreis in de mondaine Franse badplaats Saint-Tropez toen de popster tegen haar zei dat hun huwelijk “niet werkte” en dat hij wilde dat ze zou vertrekken. Het was toen dat Blauel de wanhoopsdaad ondernam, zo blijkt uit de documenten.

De twee zouden uiteindelijk nog vier jaar getrouwd blijven, tot in 1988. Sindsdien vermeed de Duitse de schijnwerpers, maar begin dit jaar diende ze wel een schadeclaim in tegen haar ex. Ze eist 3,3 miljoen euro omdat hij de voorwaarden van hun scheidingsovereenkomst zou hebben geschonden. De popster zou dat gedaan hebben door persoonlijke zaken over Blauel openbaar te maken in zijn autobiografie ‘Me’ uit 2019 en in de film ‘Rocketman’. Daarin zou onder meer blijken dat de vrouw al jaren met mentale problemen kampte.

De verdediging van de popster heeft het bestaan van de scheidingsovereenkomst bevestigd, maar ontkent wel dat de voorwaarden geschonden zouden zijn.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.