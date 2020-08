LIVE. Ministers Geens en De Crem op de rooster over dodelijk politieoptreden in Kamercommissie

Brussel -

Vanochtend om 10u15 komen de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken in spoed bijeen om uit te klaren wat er precies is gebeurd in een politiecel op de luchthaven van Charleroi op 24 februari 2018. Agenten dienden een verwarde Jozef Chovanec, een Slovaakse aannemer, een kalmeringsmiddel toe en hielden hem zestien minuten lang in bedwang. Hij stierf later in het ziekenhuis. Tal van vragen blijven echter onbeantwoord.