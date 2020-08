Na Bol.com verwijdert ook Amazon alle artikelen met Zwarte Piet erop

Webwinkel Amazon verwijdert alle producten met afbeeldingen van Zwarte Piet uit zijn assortiment. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. Amazon lijkt daarmee het voorbeeld te volgen van Bol.com, dat per september alle producten met Zwarte Piet erop weert. Dat besluit roept tot nu toe gemengde reacties op.

Amazon, dat sinds maart dit jaar in Nederland actief is, zegt niet waarom deze producten nu ineens zijn verwijderd. Het verwijst alleen naar de voorwaarden voor externe verkopers. Daarin staat dat Amazon geen producten toestaat die haat, geweld, raciale, seksuele of religieuze onverdraagzaamheid promoten, aanzetten of verheerlijken, of organisaties met dergelijke opvattingen promoten.