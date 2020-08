Belgisch bedrijf IBA sluit deal van minstens 100 miljoen euro in China

IBA, de specialist in protontherapie voor de behandeling van kanker uit Louvain-la-Neuve, heeft een deal van zeker 100 miljoen euro gesloten in China. Het bedrijf geeft zijn Proteus-technologie voor de Chinese markt in licentie aan het Chinese bedrijf CGN Dasheng, zo kondigt IBA - dat staat voor Ion Beam Applications - woensdag aan.

Het Waalse beursgenoteerde bedrijf krijgt eerstdaags een eerste betaling van 20 miljoen euro. De komende vier jaar zijn nog betalingen gepland.

IBA verwacht dat protontherapie in China de komende jaren sterk al groeien. “China is een markt van groot strategisch belang voor IBA”, zegt topman Olivier Legrain in een persbericht. “We zijn blij dat we zo’n omvangrijke langetermijnsamenwerking hebben kunnen afsluiten met een groot Chinees bedrijf.”

De Chinese deal werd bekendgemaakt bij de publicatie van de halfjaarresultaten van IBA. Dat zag de omzet in de eerste jaarhelft dalen tot 109,7 miljoen euro, 14 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies bedroeg 12 miljoen euro, meer dan een verdubbeling tegenover een jaar eerder.

Toch heerst er bij IBA vertrouwen in de toekomst. “We zien bemoedigende signalen dat de protontherapiemarkt het ‘momentum’ behoudt”, klinkt het onder meer. En “onze pijplijn van verdere nieuwe opportuniteiten is robuust en we zitten in de eindfase van onderhandelingen over grote contracten in de strategisch belangrijke regio’s Verenigde Staten en Azië.”

De resultaten zouden woensdag voorbeurs bekendgemaakt worden, maar de publicatie werd enkele uren verschoven. In afwachting daarvan werd de handel in het aandeel IBA op de beurs van Brussel geschorst. De handel wordt woensdag hervat om 10.45 uur.