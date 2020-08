De BBC ligt nog maar eens onder vuur. Aanleiding deze keer: het officieuze, Britse volkslied ‘Rule Britannia!’ zal tijdens het jaarlijkse muziekspektakel ‘The Last Night of the Proms’ zonder tekst worden opgevoerd. Ook premier Boris Johnson haalde dinsdag zwaar uit naar de openbare omroep.

Het klassieke muziekfestival ‘The Last Night of the Proms’ eindigt al jaren op dezelfde manier. De zowat 5.000 toeschouwers in de statige Royal Albert Hall zingen of brullen luidkeels mee wanneer orkest ...