Burgemeester sluit ook Brantano Mechelen-Noord

Mechelen - De vestiging van Brantano in Mechelen-Noord blijft op bevel van de burgemeester de komende dagen gesloten. De beslissing komt er daags nadat de burgemeester de winkel in Mechelen-Zuid sloot omdat er geen plan van aanpak was om de uitverkoop veilig te laten verlopen.

Het ontbreken van een plan van aanpak voor het organiseren van de uitverkoop in de schoenenwinkel, waarbij de geldende coronaregels zouden nageleefd worden, lag aan de basis van de sluiting van de winkel in Mechelen-Zuid. De curator of het veilinghuis wisten evenmin voor de vestiging van Brantano in Mechelen-Noord woensdagochtend een plan voor te leggen om de uitverkoop coronaveilig te laten verlopen.

Hierop heeft burgemeester van stad Mechelen Alexander Vandersmissen woensdag beslist dat ook deze winkel voorlopig gesloten blijft.