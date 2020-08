China beschuldigt Verenigde Staten ervan spionagevliegtuig boven legeroefening te hebben gestuurd

China beschuldigt de VS ervan een spionagevliegtuig over een oefening van het Chinese leger te hebben laten vliegen in een “no-flyzone”. Het gaat om een U2-toestel dat dinsdag over een van de vijf oefengebieden van het Chinese leger vloog in het noordoosten van China.

Volgens Peking vloog het toestel op grote hoogte op een plek waar dat niet mag, terwijl het Chinese leger met scherp aan het oefenen was. “De overtreding had ernstig effect op normale oefeningen en trainingen van China en overtrad de regels voor lucht- en maritieme veiligheid tussen China en de VS en ook belangrijke internationale praktijken”, aldus de woordvoerder van het Chinese leger.

“De Amerikaanse actie kon gemakkelijk hebben geleid tot verkeerde inschattingen en zelfs ongevallen”, meldt de Amerikaanse zender CNN, die de woordvoerder van het Chinese leger citeert.

De Amerikaanse luchtmacht erkent de vlucht, maar heeft verklaard dat er geen regels werden overtreden.