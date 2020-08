Knokke-Heist / Brugge / Blankenberge -

Storm Francis heeft in de nacht van dinsdag op woensdag stevig huisgehouden aan de kust. Zo werd het geraamte van een dak weggeblazen op een werf in de Olierok in Knokke-Heist. In Zeebrugge moesten de strandcabines eraan geloven.