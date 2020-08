UEFA-voorzitter Ceferin wil idee van salarisplafond “verder onderzoeken”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is voorstander van de invoering van een salarisplafond voor voetballers in Europa. “Het is zeker een interessant idee, maar het moet eerst toch verder onderzocht en geanalyseerd worden vooraleer we meer details kunnen bekendmaken”, vertelde hij woensdag in een interview met het Duitse Bild.

Eerder waren vooral in Duitsland al stemmen opgegaan om een salarisplafond in te voeren, om de sport leefbaar en duurzaam te houden. Het voorstel kwam er toen duidelijk werd dat de huidige coronacrisis de clubs met een miljoenenverlies zou opzadelen.

De UEFA-voorzitter verzekerde eveneens dat het EK volgend jaar in twaalf gaststeden en met toeschouwers zal plaatsvinden. “Ook al weet niemand hoe het leven er over elf maanden zal uitzien, toch moeten we een EK met fans plannen. Maar het is nu zeker nog te vroeg om al te kunnen stellen welke maatregelen er voor de toeschouwers zullen gelden.”

De Europese Voetbalconfederatie houdt evenwel rekening met meerdere scenario’s, zo blijkt uit een interview met toernooidirecteur Martin Kallen in het Zwitserse Neue Zuercher Zeitung. “We spelen in twaalf landen. Als dat niet mogelijk is, zijn er andere scenario’s voorhanden. Als we één of twee steden zouden verliezen door de pandemie, kunnen we de wedstrijden in kwestie nog elders organiseren.”

De halve finales en finale van EURO 2020 staan echter allemaal in de Britse hoofdstad Londen geprogrammeerd, naast enkele groepswedstrijden en een achtste finale. “De coronaproblematiek mag er niet groter worden, want Londen kan niet tegen elke prijs het EK ontvangen.”