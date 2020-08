Ongeval met twee vrachtwagen veroorzaakt heel wat verkeershinder op R4

Evergem / Ertvelde - Op het kruispunt van de R4, Pastorijstraat en Riemesteenweg gebeurde omstreeks 11.30 uur een verkeersongeval. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder.

Bij het ongeval waren twee vrachtwagens betrokken. Eén voertuig belandde tegen de middenberm, het andere in het struikgewas. De precieze omstandigheden van het ongeval worden momenteel onderzocht door het parket van Oost-Vlaanderen. Vast staat wel dat de lichamelijke letsels bij de chauffeurs meevallen. Geen van beide raakte zwaargewond. De schade aan de voertuigen is wel groot.

Het andere voertuig kwam terecht in het struikgewas. Foto: svg

Door het ongeval ontstond, zeker in de richting van Zelzate, veel verkeershinder. Het verkeer op de R4, komende van Gent, werd afgeleid via de Hoogstraat in Kluizen. Het verkeer dat uit de richting van Zelzate kwam, kon mondjesmaat passeren over één rijstrook.